Lío en Vallecas tras la victoria del Rayo en Conference: Íñigo Pérez se va del estadio tras una bronca con Balliu

El Rayo Vallecano ha conseguido una agónica victoria este jueves en Conference League ante el Lech Poznan (3-2) gracias a una gran remontada con un gol en el tiempo de descuento de Álvaro García que ha hecho estallar la grada del Estadio de Vallecas. El equipo rayista logra así su segunda victoria europea esta temporada y suma siete puntos en tres partidos en esta primera fase de la Conference.

Pero el lío no ha acabado con el pitido final, pues se Íñigo Pérez se ha marchado del estadio muy enfadado y sin atender a los medios de comunicación allí presentes por una bronca con Balliu, con el que ha protagonizado un encontronazo a la vista de todo el mundo cuando le ha sustituido en el minuto 55.

El futbolista albanés no estaba nada contento con el cambio y hemos visto durante el partido esa bronca con su entrenador, que se ha marchado al final sin hablar ni con las televisiones ni con la prensa allí presente, un hecho por el que la UEFA podría multar al club madrileño.

Uno de los que sí ha atendido a los medios en zona mixta es Andrei Ratiu, que no ha querido mojarse diciendo que no se había enterado de qué había pasado, pero reconociendo que sí había habido una reunión dentro del vestuario.

"Nos hemos reunido y hemos hablado, tampoco hay que darle más vueltas de las que tiene (...) Son cosas que pasan en todos los equipos y no tenía que haber salido", ha dicho el lateral rumano.

Otro de los que también ha pasado por la zona mixta de Vallecas es Jorge De Frutos, autor del segundo gol del Rayo, que tampoco se ha mojado y ha dicho que no estaba en el vestuario.

"Me han dicho que Balliu se ha enfadado con el cambio. Creo que él también sabe que en ese momento se ha equivocado. Creo que él ya sabe que no lo ha hecho bien y a ver qué pasa", ha explicado.

El partido ya venía cargado de polémica en la previa después de que el Lech Poznan publicara este miércoles en sus redes sociales un vídeo mofándose de las instalaciones y los medios de los que disponían en el Estadio de Vallecas y los graves incidentes entre radicales de ambos equipos que dejaron un detenido y un herido.

En este contexto, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha calificado de "miserable" el vídeo del equipo polaco por "burlarse de la humildad" del estadio.

"Seguramente no es un vestuario lujoso como pueden ser el de Anoeta o el del Real Madrid. Aquí se han cambiado Cristiano Ronaldo y Messi y no han puesto ninguna pega. Creo que ningún jugador del Poznan tiene la altura deportiva de estos jugadores", ha añadido.