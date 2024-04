Contra la leyenda de "el Pupas", la estadística

La Liga se ha decidido en la última jornada en 38 ocasiones, pero solo una vez, en la temporada 65-66 fue un cara a cara entre los dos equipos madrileños como en esta ocasión. Entonces el título cayó del lado rojiblanco. Y todas las señales apuntan a que esta temporada también será así porque el Atlético gana la liga si llega líder a la última jornada.

Al menos eso dicen la historia y la estadística. De los 10 títulos ligueros que los rojiblancos exhiben en su sala de trofeos, en nueve llegaron en primera posición a esa última jornada y en uno se permitió el lujo de superar al líder en la jornada decisiva.

El triunfo agónico, la derrota in extremis

El Real Madrid que, si sabe lo que es perder no una, sino dos ligas consecutivas en la última jornada y en el mismo escenario (Tenerife), nunca ha ganado un título in extremis desde la segunda plaza. Pero, claro, las estadísticas están para romperlas, dirán en la casa blanca. Además, también sería mucha casualidad que los de Zidane volvieran a ganar la liga en casa y ante el Villarreal como ocurrió el año pasado en la jornada 37. Dos goles de Benzema certificaron el triunfo merengue. Ahora los blancos prometen competir hasta el último aliento, pero ya no depende de ellos.

Cuando el Atlético de Madrid comenzó a perder la renta lograda en la primera vuelta del campeonato mientras el Barcelona crecía como la espuma y el Madrid mantenía el tipo a pesar de las adversidades, Diego Pablo Simeone advirtió de que está liga la ganaría el equipo que supiera mantener la calma y la cabeza fría. Eso es lo que necesitará el Atlético el sábado en el estadio de Zorrilla para ganar su undécima liga.

Del Camp Nou a Zorrilla

La última liga rojiblanca, la de 2014, se conquistó en el Camp Nou ante un Barcelona que tenía que ganar para ser campeón. Al Atlético le bastaba el empate y eso es lo que hizo. Un empate que salió de la cabeza de Godín. Este año los rojiblancos también dependen de sí mismos, pero el empate podría no ser suficiente si el Real Madrid gana al Villarreal. Su rival, el Valladolid, está prácticamente descendido, pero intentará apurar sus últimas opciones de permanencia, que pasan por ganar y esperar que no lo hagan Huesca y Elche. Pero los números no son propicios para el equipo de Pucela, que no ha ganado en las últimas 11 jornadas y que lleva 18 partidos recibiendo un gol en casa. Eso es todo lo que necesita el Atlético de Madrid, un gol, sobre todo cuando cuentas con Jan Oblak para defender tu portería.

Pase lo que pase en el llamado estadio de la pulmonía, alguien se va a quedar helado en pleno mes de mayo.