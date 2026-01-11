"¡Es la ley del más fuerte!": la reacción de Alfredo Martínez al gol de la victoria en la final de la Supercopa

"¡Merece un balón de oro! Sorprende a Courtois y marca el tercero (...) ¡Revienta Yeda a todo gol, a puro gol, es la ley del más fuerte!". Así contó Alfredo Martínez en Radioestadio el tercer gol del FC Barcelona y segundo de Raphinha que selló el triunfo del equipo de Hansi Flick.

Con este triunfo, el Barça retiene la corona en la Supercopa de España, título que conquista por segundo año consecutivo ante el Real Madrid en Arabia Saudí. El Clásico en el Alinma Stadium lo desequilibró Raphinha, tras un error en el pase de Rodrygo, con su primer tanto a los 36 minutos.

Tres goles en el tiempo añadido, de Vinícius y Gonzalo García para el Real Madrid, y de Robert Lewandowski para los azulgrana, mandaron el partido empatado a dos al descanso. Lo decidió en el segundo actoRaphinha, a los 73 minutos, con un disparo desde la frontal, cuya dirección la desvió Raúl Asencio para despistar a Thibaut Courtois. En el minuto 95Álvaro Carreras perdonó una clara ocasión para mandar el partido a la tanda de penaltis.

Una victoria que Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, dijo haber conquistado "como un equipo". El atacante polaco, que firmó uno de los goles, fue claro y directo: "Lo más importante es que hemos ganado y que tenemos otro título. Estamos muy contentos". Así lo indicó el futbolista en declaraciones a Movistar Plus. "Hemos jugado muy bien en la primera parte. En la segunda también hemos buscado otros goles. Al final hemos ganado y es lo más importante", insistió.