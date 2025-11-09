Lewandowski con un hat-trick y Lamine Yamal dan la victoria al Barça ante el Celta (2-4)

Los de Hansi Flick no lo han tenido fácil para llevarse los tres puntos (2-4) en esta duodécima jornada de LaLiga EA Sports. Se han topado con un Celta de Vigo combativo en la primera parte que les ha puesto contra las cuerdas.

Pero eso no bastó para frenar al Barça, que enseguida activó una presión ofensiva, buscando asentar el control en el área defensiva del Celta. No fue hasta el minuto 10 cuando llegó el primer gol del equipo blaugrana, gracias a un gol de penalti de Robert Lewandowski.

Aunque poco le duró la ventaja a los visitantes. Solo hizo falta un minuto para que los locales firmasen el empate en el marcador (1-1) tras un tanto de Sergio Carreira desde dentro del área de penalti gracias a la asistencia de Borja Iglesias.

Hacia el 24 de juego, Lewandowski buscó el segundo, pero el disparo salió fuera de objetivo y el marcador seguía manteniendo el empate a uno. Pocos minutos después, el futbolista conseguía la ventaja para el Barça, dejando al equipo de nuevo en la delantera (1-2), gracias a un golazo perfectamente asistido por Marcus Rashford.

Justa ventaja al descanso

Después de que los de Flick consiguieran la ventaja, Borja Iglesias igualaba el marcador para el Celta (2-2) pocos minutos antes del descanso. Una respuesta brillante de los locales para intentar mantener el partido equilibrado, que solo duró hasta que Lamine Yamal puso el marcador a favor del Barça en el 45+4 de partido (2-3).

Tras el descanso, la superioridad del Barcelona se plasmó en un córner. Mostró a sus dos jugadores desequilibrantes: un centro de Rashford, un potente cabezazo académico de Lewandowski. Era el tercer tanto del delantero polaco (2-4). No necesito mucho más el equipo de Hansi Flick. Tuvo el control absoluto. El Celta quedó bloqueado, nulo en ataque, errático a veces en defensa, como el robo en los minutos finales de Fermín a Marcos Alonso, un balón que acabó con un lanzamiento al poste de Lamine Yamal para finiquitar el partido.