Lewandowski, casi descartado para medirse al Mallorca

Olmo fue baja en el pasado trofeo Joan Gamper después de arrastrar molestias por una sobrecarga muscular. Tras unos días de entrenamiento al margen del grupo, este martes ya se ha integrado en el trabajo del equipo. No así Lewandowski, que tampoco jugó el Gamper, debido a unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo y con un periodo de baja que no se ha anunciado por los servicios médicos del club catalán.

Como ya ha ocurrido desde prácticamente en el inicio de la pretemporada, además de los disponibles del primer equipo, Flick ha contado con los jugadores del filial Toni y Guille Fernández, Jofre Torents, así como Pedro 'Dro' Fernández, que ya han tenido sus minutos en la gira asiática.

Según ha informado el club, antes del inicio del entrenamiento los jugadores han recibido una charla por parte de un responsable del comité técnico de árbitros, algo habitual en el inicio de la cada temporada. El de este martes ha sido el primer entrenamiento para preparar el estreno de los azulgrana en Palma este sábado (19:30 CET/17:30 GMT). El plan recoge entrenamientos los próximos días a las 9:30 CET. El viernes, víspera del estreno liguero, Flick ofrecerá una rueda de prensa a las 12:00 CET y los primeros quince minutos de la sesión será abierto para los medios de comunicación.