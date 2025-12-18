ATLÉTICO DE MADRID

Lenglet sufre un esguince de alto grado en su rodilla derecha

Malas noticias para el Atlético de Madrid en la recta final de año. Lenglet sufre un esguince de alto grado en la rodilla derecha

Europa Press

Madrid |

El defensa francés del Atlético de Madrid, Clement Lenglet
El defensa francés del Atlético de Madrid, Clement Lenglet | Agencia EFE

El jugador del Atlético de Madrid Clément Lenglet sufre un esguince de alto grado del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, sin lesiones asociadas, según confirmaron los servicios médicos del club rojiblanco tras las pruebas efectuadas al defensa este jueves.

Baja rojiblanca

El internacional francés tuvo que abandonar el encuentro que midió a los colchoneros ante el Atlético Baleares, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, cuando habían transcurrido apenas 10 minutos del mismo. Así, Lenglet será baja para el último encuentro del año, que enfrenta al Atlético de Madrid y el Girona en Montilivi, y su disponibilidad "queda pendiente de evolución".

Además, el grado de la lesión hace que el defensor nacido en Beauvais sea seria duda para la disputa de la Supercopa de España, en la que los colchoneros se medirán al Real Madrid el próximo ocho de enero, así como para el encuentro liguero ante la Real Sociedad. Lenglet se suma a la baja en defensa de José María Giménez, por lo que Simeone tiene sanos únicamente a David Hancko y Robin Le Normand en el puesto de central para el duelo del próximo domingo ante el Girona.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer