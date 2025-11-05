El Lech Poznań tira de ironía para definir el vestuario del estadio de Vallecas: "Una fiesta de los años 80 con sillas de plástico"

El duelo entre el Rayo Vallecano y el Lech Poznań en la Conference League viene precedido de la sorpresa del equipo polaco. Y así lo han manifestado en un video humorístico en el que sus trabajadores muestran, con un tono abiertamente irónico, las condiciones del estadio de Vallecas.

En el clip, difundido en los canales oficiales del Lech Poznań, muestran las instalaciones que su equipo utilizará como visitante en el campo del Rayo. "Hola, aficionados del Lech Poznań. Os invito a una rápida visita por el vestuario del estadio", comienza.

A partir de ahí, el tono del video se convierte en una sucesión de comentarios sarcásticos sobre lo que describen como un vestuario "reliquia del pasado" donde "se respira fútbol de otras épocas".

El reportaje improvisado muestra cajas de agua mineral, camillas y sillas de plástico, mientras el narrador ironiza: "Cada equipo tiene la obligación de preparar toallas para los visitantes, pero algo así no lo he visto en ningún estadio... Como se suele decir, cada uno es de su parroquia". Ese comentario es por las toallas, cada una de un color y forma.

En otro momento, bromean al intentar encender las luces del vestuario: "Nos preguntábamos cómo hacer que hubiera más luz... y descubrimos que no hay lámpara. La única fuente de luz son esos bloques de vidrio por los que entra algo del pasillo."

El tono general del video mezcla crítica y humor, presentando las instalaciones como una muestra de "folclore futbolístico" más que de precariedad. "No nos reímos de esto, es una especie de folclore. Aquí hay algo de tristeza, algo de miedo", comentan.

El equipo polaco también enseña el espacio para los entrenadores, describiéndolo como "una fiesta de los años 80, con sillas de plástico de jardín", antes de concluir con un irónico: "Así es el vestuario del Lech Poznań en el estadio de Vallecas".