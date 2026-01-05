Laporte y Yuri siguen de baja y no viajan a Arabia

En ese grupo están incluidos los 23 jugadores que ya citó para el para el choque liguero del sábado en Pamplona ante Osasuna (1-1) y a los que se han sumado un tercer portero, Mikel Santos, habitual en los viajes europeos del equipo bilbaíno, y otro jugador del filial, el centrocampista Eder García. Además de Laporte y a Yuri, que se recuperan de sendas lesiones musculares de entidad, Valverde ha tenido que descartar de la lista a las bajas de larga duración, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Los tres primeros por graves lesiones de rodilla y el cuarto sancionado por la UEFA por la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida.

Con Santos y Eder García son seis los jugadores con dorsal del Bilbao Athletic citados por Valverde. Los otros son Alex Padilla, el suplente de Unai Simón, el central Iker Monreal y los centrocampistas Alejandro Rego y Selton Sánchez. Los cuatro habituales desde hace tiempo en las convocatorias y Padilla y Rego, éste con muchos minutos de juego, futbolistas a todos los efectos de la primera plantilla.

Así, los 25 jugadores del Athletic que viajan a Arabia son Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Santos; Gorosabel, Monreal, Lekue; Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Eder García; Robert Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta, El equipo rojiblanco, que ha llevado a cabo esta mañana un último entrenamiento en Lezama antes del viaje, saldrá hacia Yeda, la ciudad donde se disputa el torneo, este mismo lunes a las 14:00 horas y tiene previsto llegar aproximadamente a las 23:30 horas (hora local, las 21.30 en Bilbao) al Hotel Hyatt Jeddah donde se alojará.