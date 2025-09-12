Laporta: "Volveremos pronto al Camp Nou"

"Volveremos pronto a casa, pero no puedo precisar el momento porque depende de los permisos que nos tienen que dar las instituciones responsables", ha asegurado el máximo mandatario de la entidad en declaraciones a los medios de comunicación del club tras participar en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña. Las declaraciones públicas de este jueves son las primeras que Laporta realiza después de que el pasado martes el club confirmara que el partido de este domingo contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

En este sentido, el presidente de la entidad azulgrana ha insistido en que el club está "trabajando, avanzando y poniendo todo lo que se tiene que poner" para que la apertura del estadio ubicado en el recinto de Les Corts "sea una realidad lo antes posible. El otro día fuimos a ver el estadio una representación de la junta directiva y nos emocionamos. Es una maravilla que la tendremos y la gozaremos todos los culers. Queda poco y vamos avanzando. Respeto todas las opiniones, pero nosotros seguimos trabajando e iremos avanzando", ha añadido.

Con todo, Laporta ha agradecido a los socios y aficionados del club "la máxima comprensión que están teniendo" en el proceso de remodelación del estadio, que, en su opinión, se trata del proyecto "más importante" de la historia del club. "El estadio está acabado, está preparado para jugar, ahora ya es necesario que continuemos con el proceso fundamentalmente administrativo y formal", ha zanjado.