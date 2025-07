Laporta se rinde a Rashford: "Ha venido fuerte como una roca y quiere ganar la Champions con el Barça"

El Barça ya tiene a su nuevo líder ofensivo. Marcus Rashford aterriza en el club azulgrana como el fichaje estrella de este verano tras una negociación llena de giros, alternativas frustradas y una apuesta decidida de la dirección deportiva. Joan Laporta ha repasado en una extensa entrevista los entresijos de esta operación y el porqué de su entusiasmo con la llegada del internacional inglés.

Una apuesta que se fue clarificando

En un mercado de fichajes donde el club maneja múltiples frentes, el nombre de Rashford fue ganando peso entre las opciones manejadas por Deco. Luis Díaz, que también era del agrado del presidente, se convirtió pronto en una operación inviable debido a la postura inamovible del Liverpool. "Me gustaba muchísimo, pero el Liverpool estaba enrocado", confesó Laporta.

Agradece, eso sí, la predisposición del colombiano. "Le tengo que agradecer que ha querido venir en todo momento, pero su posición era muy complicada".

¿Por qué se torció el fichaje de Nico Williams?

Con Díaz descartado, la carpeta de Rashford tomó fuerza. El propio presidente admite que era la "opción que más me gustaba". En paralelo, apareció sobre la mesa la posibilidad de fichar a Nico Williams, presentada directamente por su agente. Laporta explicó que, pese a que inicialmente no era su prioridad, aceptó valorar la propuesta por consejo del área deportiva: "Ellos me decían que era un jugador interesante porque te aguanta la banda".

Sin embargo, esa negociación se torció. "El agente de Nico cambió a última hora los términos de su comisión, los plazos de pago…". El club estableció un límite claro. Deco marcó un ultimátum: 48 horas para aceptar las condiciones del Barça o se rompía el trato. "Al final no se hizo", zanjó el mandatario.

"Su máxima obsesión es ganar la Champions con el Barcelona"

Laporta no oculta su entusiasmo por haber cerrado a Rashford, un jugador que, según él, llega con hambre, ambición y una energía arrolladora. "Ha venido fuerte como una roca", señala. Su perfil encaja perfectamente en el proyecto culé tanto por edad como por estilo. Y, sobre todo, por compromiso.

"Viene un jugador de una gran calidad, con una edad estupenda para venir al Barça, con una motivación extraordinaria, le hace una grandísima ilusión venir aquí", explica el presidente. Y descarta algo que le ha llamado particularmente la atención. "Su gran virtud es su sinceridad. Su sueño siempre había sido jugar en el United, llegó con siete años".

Etapa turbulenta

Rashford vivió una etapa de inestabilidad que terminó con una cesión al Aston Villa. Fue entonces cuando su radar apuntó de lleno al Barça. "Él quería ser un one club man, pero tras una situación especial en su vida, siempre el Barça había sido su segundo equipo preferido".

Laporta recuerda, además, su impacto en el último cruce europeo entre ambos equipos. "Hace dos años nos enfrentamos contra él en la Europa League y nos ganó él, con su velocidad y potencia". Ahora, el delantero inglés tiene claro su próximo objetivo: "Su máxima obsesión es ganar la Champions con el Barça y el Mundial con Inglaterra".

Zanja la polémica con Lamine Yamal

Sobre la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, Laporta quiso quitarle peso al asunto. "¿La fiesta de Lamine Yamal? Lo que me sabe mal es no haber ido" , dijo. "Fue una fiesta privada. Luego vino a entrenar y entrena como el que más", concluyó.