Laporta: "¿La renovación de Lamine? Apunta que irá bien"

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", ha dicho en una entrevista en TV3. Laporta ha confirmado que el club también quiere renovar a Frenkie de Jong, Raphinha e Iñigo. "Habrá algunos refuerzos en algunas posiciones", ha insistido sin precisar y lo ha dejado todo en manos del director deportivo Anderson de Souza 'Deco' y del técnico Hansi Flick.

En cuanto al estadio, Laporta ha adelantado que el trofeo Joan Gamper, que se jugará el 9 y 10 de agosto, se jugará en el nuevo Spotify Camp Nou. "Haremos una prueba piloto, pruebas de acceso y de diferentes condiciones. El regreso será progresivo y no está previsto jugar partidos en Montjuïc, salvo imponderables. La idea es volver a finales de septiembre o principios de octubre y jugar los primeros partidos de la Liga fuera de casa", ha insistido.

El dirigente considera que la ficha que debe tener Lamine Yamal tiene que estar acorde con la importancia que tiene en el conjunto del equipo. "En casos excepcionales como éste, tiene que tener un tratamiento excepcional. Lamine ha eclosionado como lo ha hecho y lo tenemos que tratar de manera excepcional, porque se sale de la norma. Queremos tenerlo para muchos años y será interesante el planteamiento que hagas en el tiempo", ha explicado. "Todo su entorno y su agente (Jorge Mendes) sabe cuál es nuestro planteamiento y el Barça es el mejor club donde puede estar", ha comentado. "Él es catalán, del Barça y 'culer' hasta la médula. Está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Es importante que esté en un entorno como el nuestro en el que se sienta bien", ha opinado el dirigente.

En cuanto a otros jugadores pendientes de renovación, Laporta ha desvelado que después de un periodo de dudas, se han producido avances en cuanto a la continuidad de Frenkie de Jong. "Desde hace dos meses se han producido algunas circunstancias personales y profesionales. Lo tenemos hablado y acordada su continuidad. Es uno de los jugadores claves, que hacen funcionar el proyecto", ha explicado. También está en marcha la renovación de Raphinha, con quien Deco "tiene mucha conexión", y se trata de un jugador que está "muy involucrado en el proyecto", por lo que considera que se llegará a un acuerdo. El mismo caso es el de Íñigo Martínez. En cuanto a Ansu Fati, Laporta dejó entrever que lo mejor es que abandone el club. "Queremos que juegue. Es muy querido en el vestuario, pero tiene que jugar", ha dicho.

En clave de futuro, el dirigente azulgrana augura que se producirán "movimientos" de mercado. "Seguro, tenemos que valorar situaciones. Estoy de acuerdo con que se ha generado mucha ilusión, pero los rivales se reforzarán, han visto que somos los mejores, habrán movimientos", ha argumentado. Preguntado si una de las salidas podría ser la del uruguayo Ronald Araujo, Laporta ha recordado que ha sido renovado no hace mucho. "Pensamos que es un central que nos puede ayudar mucho", ha añadido.

En cuanto a la figura de Hansi Flick, Laporta ha admitido que la contratación del alemán es "una medalla que se la tienen que poner" tanto Deco como Bojan Krkic. "Yo solo oriento. No me hubiera decidido por él, si ellos no hubieran apostado. El mérito es del Deco", ha insistido el presidente del Barcelona. "¿Si está renovado? No está firmado, pero está acordado. Elegimos a Flick porque tiene la mirada de Johan, ve el fútbol como él, es disciplinado y necesitábamos un perfil como él. Teníamos que centrar una serie de cosas, todo ellos sin hacer una crítica a Xavi (Hernández)", ha indicado.