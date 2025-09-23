Laporta: "Los premios nos motivan para seguir ganando"

"Creaba cierta expectación y estoy muy feliz de haber venido. Como siempre, cuando sales y recibes estos reconocimientos, te emocionan. Lamine ya tiene dos trofeos Kopa, algo que no tiene nadie, y estoy convencido de que le motivarán para conseguir su gran objetivo, que es el Balón de Oro", señaló Laporta a los medios desplazados.

El dirigente blaugrana reconoció que hubo "muchos nervios" en el auditorio durante la pugna por el galardón entre Lamine Yamal y el finalmente ganador Ousmane Dembélé, con gran presencia de aficionados del Paris Saint-Germain. "Forma parte de la pasión que arrastra el fútbol. Nosotros venimos aquí a ganar, pero si no se logra, también es un orgullo estar nominados y competir con los mejores", afirmó.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Laporta también destacó el reconocimiento a Vicky López como mejor jugadora joven. "Estoy muy contento en general, muy orgulloso de los jugadores y del Barça, porque tenemos este reconocimiento internacional. Hemos venido con una delegación representativa del club y ahora volveremos a casa más motivados que nunca para regresar y ganar más premios", subrayó.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.