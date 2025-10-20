Laporta: "Si no hay una mano blanca en el arbitraje, se le parece mucho"

El máximo dirigente de la entidad azulgrana ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre el arbitraje en el último encuentro liguero que un socio compromisario ha realizado en la asamblea telemática de este domingo. "Si no hay mano blanca, se le parece mucho", ha afirmado con una leve sonrisa Laporta, quien ha recordado que el árbitro que expulsó a Flick "tiene un currículum de aúpa" con el equipo azulgrana. Según han publicado varios medios, Jesús Gil ha mostrado un total de 12 tarjetas rojas en los 44 partidos que ha arbitrado al Barça,

En este sentido, ha lamentado que "siempre pasa alguna cosa" antes de un partido como el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, en el que Barcelona se jugará el liderato de LaLiga EA Sports. "No me gustó la actitud del árbitro. Creo que se excedió con la segunda amarilla", ha argumentado Laporta, quien ha explicado que recurrirán la sanción a Flick, aunque cree que difícilmente prospere. EFE

Laporta también ha desvelado durante la asamblea de socios de la entidad, que la UEFA inicialmente quiso castigar al club catalán "sin jugar la Champions" durante una temporada, por el abuso de las denominadas "palancas" que afectaban el 'fair play financiero'. Y al respecto, el máximo dirigente del Barça ha comentado que argumentó ante la UEFA que la entidad catalana, al no ser Sociedad Anónima no podía hacer ampliaciones de capital, para que el máximo organismo del fútbol continental reconsiderara su decisión. "Logramos que la UEFA rebajase la multas por incumplimiento del 'fair play' financiero, de 60 millones a 15 millones y también querían sancionarnos sin jugar la próxima Champions", ha insistido.

Al respecto, en una respuesta al expresidente Joan Gaspart, Laporta ha aclarado que 'las palancas' "no son una venta del patrimonio", sino "la cesión por un periodo de tiempo" de unos activos. "Cedimos un 25% de los derechos de televisión a cambio de una cantidad de dinero. No es una venta, es una cesión por un período de tiempo", ha dicho Laporta. El dirigente azulgrana ha recordado que en aquel momento existía interés para que la entidad catalana firmara con el fondo de inversión CVC Capital Partners tras el acuerdo estratégico alcanzado con LaLiga. "Entonces nos estaban tratando de convencer de firmar por CVC, a un coste mayor, pero aquella operación sirvió para ayudarnos a salvar el club y también sirvió para reforzar el equipo (en 2022)", ha recordado.

Asamblea tranquila para Laporta

La junta directiva del Barcelona superó sin sobresaltos una asamblea de socios compromisarios telemática que apoyó mayoritariamente la liquidación del balance de la pasada temporada y el presupuesto para la siguiente, en una jornada en la que el presidente de la entidad, Joan Laporta, dio inicio a la precampaña electoral con un mensaje contundente dirigido a la oposición. Si en una reunión de peñistas del año 2008, en su primera etapa como presidente, el abogado barcelonés acuñó la mítica sentencia de “¡al loro, que no estamos tan mal!”, la asamblea de 2025 aparecerá en las hemerotecas por el uso de las expresiones catalanas “mestretites” y "setciències” (“sabelotodo” y “eruditos”) para referirse a los grupos de socios críticos con su gestión.

"Todos los que hablan de gestión, todos estos eruditos (‘setciències’) y sabelotodo (‘mestretites’)...Alerta y bien lejos. El Barça no es una empresa, es una institución global", aseveró Laporta en los compases finales de un discurso inicial que duró 34 minutos. Y añadió: "Todas las acciones que hemos hecho son para que el Barça continúe siendo propiedad de sus socios, sin que ninguna de estas medidas haya provocado que el socio haya tenido que asumir ningún coste. Vosotros (los socios) no erais responsables de la situación en la que nos encontrábamos".