Laporta: "No entiendo la reacción del Athletic"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de un acto del 125 aniversario de la entidad en el Palau de la Música Catalana, el máximo dirigente del club azulgrana se refirió a una información que apunta a que el Athletic tiene intención de supervisar todas las operaciones económicas del club catalán. Según la citada información, el presidente del Athletic, Jon Uriarte, y el director general, Jon Berasategi, se encuentran en Madrid con motivo de un asunto relacionado con la Liga F y van a aprovechar para informar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Liga de Fútbol Profesional de que tienen intención de supervisar la situación económica del club.

Esta reacción del club vasco se genera pocos días después de que Anderson de Souza 'Deco', director deportivo del Barcelona, admitiera que "si las circunstancias de Nico (Williams) se dan", el club catalán intentará su fichaje. El presidente azulgrana, en cambio, no mencionó al delantero navarro -"no voy a hablar de nombres", insistió-, pero sí hizo referencia a la intención del club bilbaino de controlar la situación económica del club. "No entiendo las reacciones que están teniendo. Con todo el respeto lo digo, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Athletic de Bilbao vaya a hablar del Barça a LaLiga, pero ellos sabrán lo que hacen", reflexionó Laporta.

En este sentido, negó que el Barça tenga malas relaciones con el Athletic Club, si bien admitió que "últimamente" ha habido "una serie de incidentes" entre ambas entidades. Con todo, señaló que el Barcelona está trabajando para poder operar en la regla 1:1 del control financiero de LaLiga: "Se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para no estar intervenidos económicamente por el 'fair play' y, en estos momentos, entiendo que podemos fichar con total normalidad". No obstante, Laporta matizó que la entidad azulgrana debe "cumplir unos parámetros" para poder fichar a los jugadores que se han marcado como objetivo y poder inscribirlos a LaLiga.