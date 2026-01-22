Laporta convoca elecciones en el Barça: ya ha fecha para que los socios culés decidan quien presidirá la entidad blaugrana

Con el Camp Nou vibrando en plena temporada triunfal, Joan Laporta ha convocado elecciones presidenciales para el domingo 22 de marzo de 2026, en un movimiento que acelera el pulso político culé justo cuando el equipo lidera LaLiga y aspira a todo. La oposición —Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria— baraja una candidatura conjunta para plantar cara al actual presidente, en unos comicios que prometen repetir las épicas historias de fichajes y giros que han marcado la historia blaugrana.

La junta directiva ha aprobado esta fecha en su reunión ordinaria de este jueves, descartando junio para favorecer la planificación deportiva y aprovechar el excelente momento del club, con el Spotify Camp Nou a punto de alcanzar un aforo de 62.000 espectadores. Las votaciones coincidirán con un partido en casa, siguiendo la tradición para maximizar la participación de los socios.

Requisitos y precandidatos confirmados

Para pasar de precandidato a candidato oficial, se necesitan al menos 2.321 firmas válidas de socios —mitad de los compromisarios actuales— más avales bancarios acordes al presupuesto del club. Los cuatro precandidatos ya perfilados son Joan Laporta, Víctor Font (rival en 2021), Xavier Vilajoana (exdirectivo de Bartomeu) y Marc Ciria, reciente en anunciar su interés.

La oposición mantiene reuniones para una candidatura única que una Font, Vilajoana y Ciria, evitando la fragmentación de avales de elecciones pasadas y presentando un frente común ante Laporta.

¿Cumplió Laporta sus promesas de 2021?

Con el lema "Estimem el Barça", Laporta prometió defender el modelo asociativo, democracia interna y el Espai Barça. El candidato defiende que ha avanzado en el nuevo Camp Nou y evitado la privatización, pero enfrenta críticas por el cierre indefinido de la Grada d’Animació y la opacidad de las "palancas" financieras pese a pérdidas continuas. Su posición se refuerza con el liderazgo liguero, posibles octavos de Champions y aspiraciones en Copa.

Los comicios blaugranas coincidirán con el duelo en casa ante el Rayo Vallecano, con el objetivo de mejorar la participación de los socios en el proceso electoral.