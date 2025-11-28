Laporta carga contra el Real Madrid: "Tienen barcelonitis"

Laporta ha acudido al Principado andorrano para la presentación de una escultura y un posterior encuentro con socios y aficionados en el marco de la publicación del libro 'Principat Blaugrana', obra del comunicador y miembro de la Comissió Social del FC Barcelona, Àlex Terés. El dirigente azulgrana ha salido al paso de las declaraciones de Florentino Pérez, quien justificó las victorias en el pasado por parte del Barcelona en los pagos realizados por el denominado "caso Negreira" "Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas, y ahora que estoy en Andorra, las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid, parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", ha dicho.

Además, Laporta ha recordado que el Real Madrid está "en todo momento presente" en el proceso judicial del 'Caso Negreira'. "Lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitros y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Real Madrid", ha apuntado. Y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en la última jornada con el empate logrado por los blancos ante el Elche. "Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que, para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y facilita el gol; y en el otro Vinicius prácticamente le rompe la nariz a Iñaki (Peña)", ha comentado.

Por eso, Laporta considera que esos dos goles "no tendrían que haber subido (al marcador) y ahora el Barça estaría liderando la Liga". En todo caso, el dirigente del club azulgrana cree que este tipo de acusaciones del presidente del Real Madrid no emborronarán la historia reciente del Barcelona, considerada como la mejor de la entidad. "Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça. No les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial del 2004 al 2015, donde fue hegemónico", ha insistido.

Por ello, cree que desde el Real Madrid se quieren "buscar justificaciones que no van a ningún lado", ya que Laporta considera que el Barcelona, en la citada época, "era el equipo que jugaba mejor, y el más reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos; reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos". En el mismo sentido, Laporta ha analizado el enfrentamiento que mantiene Florentino Pérez con Javier Tebas, presidente de LaLiga, al que también criticó durante la asamblea de socios. "Me da que malpensar. He tenido mis más y mis menos con Javier Tebas. He tenido un histórico de acercamientos y de alejamientos, pero lo respeto, es una persona de palabra, una persona noble, con la que puedes llegar a acuerdos, y que vive con mucha pasión su cargo como presidente de LaLiga", ha insistido.