Lamine Yamal: "Trabajo para el Barça, pero cuando estoy fuera disfruto de mi vida y ya está"

Renovar como profesional con el club de tu vida no es algo que se firme todos los días, y menos aún con apenas 18 años. Lamine Yamal, ya mayor de edad, ha prolongado su vínculo con el FC Barcelona hasta 2031.

El delantero internacional, que además lucirá el emblemático dorsal 10 a partir de esta temporada, ha dejado claro que no le pesa la responsabilidad. "Seguiré disfrutando, no tengo presión. Estoy muy feliz y mi familia, también".

Un gran acto

El acto oficial de la firma se celebró en las oficinas del club en compañía del presidente Joan Laporta, su representante Jorge Mendes y varios directivos. Después, Lamine se desplazó a la Barça Botiga del Spotify Camp Nou, donde sostuvo en sus manos por primera vez la camiseta con el número que llevaron leyendas como Ronaldinho, Messi o Maradona. "Messi hizo su camino y yo quiero hacer el mío. Además, el 10 viene de Ansu. No tiene nada que ver. Yo trabajaré todo lo que pueda", explicó el canterano.

Su compromiso con el Barça se entiende desde la raíz: llegó a la Masía con apenas siete años y desde entonces no ha hecho más que crecer. "Es el club de mi vida. Es mi casa porque desde los siete años llevo aquí. Muchas ganas de ayudar al equipo en el nuevo estadio", comentó con ilusión. También confesó su gran objetivo a corto plazo. "No he ganado la 'Champions', así que quiero ganar la 'Champions', la verdad".

El reto, dice, es mayúsculo, pero confía en que con un equipo joven y unido puedan dar el salto definitivo. "Creo que falta ganar esa Champions... Somos un equipo muy joven pero cuando disfrutamos todos están más felices y nosotros jugamos mejor y ganamos".

No esquivo las críticas

En medio de la euforia por su renovación, Lamine no esquivó las preguntas sobre las críticas que ha recibido por su vida fuera del campo, especialmente por la celebración de su cumpleaños número 18. Sin tapujos, zanjó la cuestión con firmeza: "Trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciutat Esportiva disfruto de mi vida y ya está".

Además, insistió en que solo da importancia a la opinión de su círculo cercano: "Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia, amigos o gente cercana, me son indiferente. Lo que importa es disfrutar, estoy centrado en el fútbol y en demostrar lo que soy".