Lamine Yamal se ausenta del primer entrenamiento del año del Barça

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol. El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera sesión del 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium dentro de dos días. La primera plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este viernes a las 11:00 horas. Una vez finalice el entrenamiento (13:00 horas), el técnico del Barça, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa.