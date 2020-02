Charles y Orellana dan aire al Eibar a costa del Levante

El Eibar se agarra a Primera División. El equipo vasco ha firmado un gran partido ante su público en Ipurua y, gracias a los goles de Charles y Orellana, se ha llevado una victoria clave frente al Levante para la permanencia en la máxima categoría.

El Eibar no falló en su primera final particular, y goleó al Levante en un gran partido de los armeros, que demostraron no querer acariciar los puestos de descenso ante un Levante que se vio superado en puntería e incluso en intensidad por un equipo local que se tomó el partido tan en serio como la ocasión merecía.