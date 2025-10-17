LaLiga censura en su retransmisión la protesta de Oviedo y Espanyol por el Villarreal - Barça en Miami

El inicio de la novena jornada de LaLiga ha estado marcado por el comunicado de la AFE en las horas previas en el que anunciaba que los futbolistas realizarían una protesta simbólica en todos los partidos del fin de semana por la decisión de la competición de disputar el Villarreal - Barcelona del próximo mes de diciembre en Miami.

El sindicato de futbolistas emitió un comunicado en torno a las 19:00, dos horas antes del inicio del primer partido, en el que anunciaba esta protesta a la que se sumarían todos los equipos después de que ni el presidente de LaLiga ni los representantes de los clubes implicados acudieran el pasado martes a la reunión convocada con los capitanes para abordar esta situación.

"Los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", decía la AFE en un comunicado en el que también afirmaba que habían decidido "mantener al margen" a los futbolistas de Villarreal y Barcelona "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

El primer partido de la jornada enfrentaba a Oviedo y Espanyol en el Carlos Tartiere, y los futbolistas de ambos equipos se pararon y no jugaron durante los quince primeros segundos del partido tras el pitido inicial del árbitro, pero la realización televisiva no lo mostró.

Durante los primeros segundos del partido LaLiga mostró un plano de fuera del estadio, volvió con un plano corto de ambos entrenadores y después mostró el desarrollo del partido cuando los futbolistas ya estaban jugando.

El Oviedo - Espanyol ha sido el primero de los partidos de la jornada en el que se esperan unas protestas a las que también se sumarán los futbolistas de Villarreal y Barcelona, aunque se prevé que estos cedan el saque inicial a sus rivales (Betis y Girona) para que no sean ellos los que paren, aunque respetarán la protesta y no atacarán durante el tiempo que dure.