LaLiga anuncia la cancelación del Villarreal - Barcelona en Miami

LaLiga ha anunciado este martes la cancelación delVillarreal - Barcelona que se iba a disputar en Miami el próximo 20 de diciembre y que tanto ruido había generado en las últimas semanas con protestas de los futbolistas el pasado fin de semana en todos los partidos de la jornada.

Según ha informado la competición, esta cancelación se debe a problemas con la promotora, que ha sido quien ha decidido cancelar el partido "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

El organismo dirigido por Javier Tebas ha lamentado "profundamente" esta decisión que "representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español" y que "habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos".

En su escrito, LaLiga insiste en que el proyecto "cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición", como así han venido denunciando algunos futbolistas y entrenadores en las últimas semanas.

Precisamente este martes, el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, ha escrito un mensaje en redes sociales en el que se dirigía directamente a Javier Tebas afirmando que "incumplir el reglamento es adulterar la competición" y que llevarse el partido a Miami "es saltarse las normas".

"Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido", sentenciaba Carvajal en su mensaje.

Estaba previsto que LaLiga y AFE abordaran la disputa de este partido en una reunión este miércoles, después de que la competición no se presentara al encuentro de la pasada semana y que provocó que los futbolistas se organizaran para hacer una protesta conjunta en todos los partidos de la jornada del pasado fin de semana.

"Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional", sentencia LaLiga en su comunicado.