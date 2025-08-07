Kambwala pasa por quirófano y estará 5 meses de baja

El jugador francés ha sido operado por el doctor Lasse Lempainen en la clínica NEO de Turku (Finlandia), tras decidirse que la mejor opción para la lesión del futbolista era pasar por el quirófano. Tras lesionarse en el amistoso del pasado 31 julio contra el Genoa en Oviedo, los servicios médicos del club debían valorar entre un tratamiento conservador o una intervención quirúrgica y finalmente el jugador ha sido operado, por lo que su tiempo de baja será mucho más largo.

Kambwala es el segundo defensa central del Villarreal CF en caer lesionado de gravedad en esta pretemporada, tras la lesión de ligamentos cruzados de Logan Costa, que también ha sido intervenido quirúrgicamente esta semana y que podría ser baja toda la próxima temporada.