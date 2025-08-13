fc barcelona

La junta directiva del Barça aprueba un aval de 7 millones para poder inscribir jugadores

La junta directiva del FC Barcelona ha aprobado este miércoles por unanimidad un aval de 7 millones de euros para poder cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones y así poder inscribir a jugadores del primer equipo de fútbol.

El presidente, Joan Laporta, había convocado una junta extraordinaria para tratar el tema del aval, y finalmente ha obtenido el visto bueno de todos sus directivos para activarlo en caso de que sea necesario. El club confía en que, con este aval, y el visto bueno de LaLiga al negocio de los palcos VIP del Spotify Camp Nou, cuyo informe del auditor aúne, está pendiente de aprobación y podrá operar con la regla del 1:1 en el 'fair play' financiero este mismo verano.

Esto le permitiría inscribir a los jugadores que todavía no están inscritos en la primera plantilla de la próxima temporada: los porteros Joan García y Wojciech Szczesny, el centrocampista Marc Bernal, el defensa Gerard Martín y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji.

