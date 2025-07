Jules Koundé anuncia su renovación con el FC Barcelona hasta 2030

El futbolista galo, de 26 años, tenía contrato con el conjunto catalán hasta el 30 de junio de 2027, y ahora lo prolongará tres años más. “El club y yo teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento, me siento a gusto con el equipo y estoy muy agradecido de estar en una institución donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de irme”, aseguró Koundé.

Siendo titular indiscutible con el equipo dirigido por Hansi Flick, el francés se ha asentado en la posición de lateral derecho en su etapa como culé, aunque él sigue considerándose central: “Siempre estoy a disposición del entrenador, sabe que puedo jugar en las dos demarcaciones. Pero siempre me sentiré más central, porque me formé como tal. Espero dar otro paso adelante esta temporada a sus órdenes”.

Preguntado sobre el capitán del Barça, el portero Marc-André Ter Stegen, que estará varios meses de baja tras ser operado en la zona lumbar, Koundé no ha querido valorar la situación del alemán, ahora el tercer portero del equipo tras el fichaje de Joan García. “No está ahora mismo con nosotros y no es un tema que tratemos. Sabemos que es una situación difícil para él, como compañero y persona. La cuestión del capitán no es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiere hacer el club”, concluyó el futbolista galo.