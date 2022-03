Julen Guerrero evita hablar sobre un futuro en el Athletic: "Solo me centro en el europeo Sub17"

La clasificación para el Europeo va en buen camino pero hay que rematarla como señala Julen Guerrero: "Contentos los partidos no suelen ser fácil tras un viaje largo. Jugar en su casa contra Bosnia y afortunadamente conseguimos una victoria que nos da tranquilidad". El siguiente encuentro es ante Bélgica el sábado, "una muy buena selección con grandes virtudes".

En cuanto a su labor, incide en que los jugadores se adapten al estilo de España: "En todas las generaciones se ven jugadores que pueden a llegar arriba pero luego hay que dar ese paso. En la RFEF buscamos un estilo de jugar y es lo que les intentamos trasladar"

Y no quiere pronunciarse por un fututo en el Athletic. Este verano hay elecciones y su nombre ya ha empezado a sonar: "No me da tiempo a eso. Lo que espero es estar en un mes en el europeo sub17, no tengo otra cosa en la cabeza"