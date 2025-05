El juez procesa a Asencio y otros tres ex futbolistas del Real Madrid por grabar y difundir vídeos sexuales de una menor

El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha procesado formalmente al defensa del Real MadridRaúl Asencio y a sus excompañeros en las secciones inferiores del club Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez por grabar imágenes sexuales de dos mujeres, una de ellas menor, y difundirlas sin su consentimiento.

Según ha informado este miércoles por la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez al cargo del caso ha dictado el auto que pone fin a la instrucción y formaliza el proceso penal contra los cuatro implicados, lo que abre ya la vía para que la Fiscalía y las acusaciones presenten cargos y soliciten la apertura de juicio.

El instructor de la causa aprecia indicios de los siguientes delitos: descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (artículo 197.1 del Código Penal), distribución y envió a terceros de los vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (artículo 197.3) y captación o utilización de menores de edad con fines pornográficos y posesión de pornografía infantil (artículo 189, 1 y 5 del Código Penal).

Los cuatro futbolistas fueron señalados hace unos meses por la presunta filtración de un vídeo sexual en el que algunos de ellos mantenían relaciones sexuales con una joven menor de edad. La relación era consentida, pero no el vídeo.

Cabe destacar que Asencio no está siendo investigado por esa grabación ya que él no se encontraba en ese momento junto a sus compañeros, pero sí por tener el vídeo en su posesión y haberlo reenviado. El Real Madrid no renovó el contrato a los tres jugadores implicados, que fueron detenidos en septiembre de 2023.

La Audiencia Provincial de Las Palmas señaló en su momento que "es racional concluir, obviamente con la provisionalidad propia de este momento procesal" que Asencio recibió el vídeo en su móvil y, lejos de borrarlo, lo exhibió cuanto menos a otra persona, pudiendo incurrir así en un delito de descubrimiento y revelación de secretos y en otro de pornografía infantil.

El informe de la Guardia Civil sobre el caso señala, además, que Asencio admitió en un mensaje de voz a un amigo que le había enseñado ese vídeo.

Los hechos

Los hechos ocurrieron, supuestamente, el 15 de junio de 2023 en un complejo turístico del sur de Gran Canaria, cuando los cuatro futbolistas conocieron a las dos denunciantes, de 16 y 18 años.

Según la denuncia que presentó en su momento la madre de la menor de edad, ésta mantuvo relaciones sexuales consentidas con los futbolistas, si bien no dio permiso para que la grabaran ni mucho menos para que luego compartieran el vídeo por WhatsApp, como descubrieron después que presuntamente había sucedido.

Luego, la segunda joven, mayor de edad, también denunció la difusión de un vídeo de contenido sexual que, presuntamente, habrían grabado alguno de los investigados mientras mantenían relaciones consentidas, si bien en su caso tampoco lo fueron la grabación y posterior difusión de las imágenes.

Sin embargo, en el último auto hecho público sobre este asunto -una resolución de la Audiencia de Las Palmas que rechazaba dejar a Asencio fuera del caso- la defensa del único futbolista de los cuatro que aún milita en el Real Madrid aducía que su cliente no había participado en las grabaciones y que no constaba en la causa el vídeo que se le reprocha haber compartido.