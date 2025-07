Juan Serrato, tajante tras la polémica por la fiesta de Lamine Yamal: "No hay ninguna mofa, ni ninguna risa"

Mientras algunos sectores condenan lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños del joven futbolista Lamine Yamal, otras voces del propio colectivo han querido dar su versión. Juan Serrato, artista con acondroplasia y años de trayectoria en eventos, ha querido alzar la voz en defensa de su trabajo en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. "Si a mí estos trabajos me ofendieran, yo estaría retirado hace 15 años".

La polémica surgió tras conocerse que, durante la celebración del 18º cumpleaños del jugador del F.C. Barcelona, se contrató a varias personas con enanismo como parte de la animación. La ADEE (Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo), denunció los hechos públicamente y aseguró que emprenderá acciones legales.

"Perpetúan estereotipos"

En un comunicado, lamentaron que estas prácticas "perpetúan estereotipos, alimentan la discriminación y menoscaban la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia".

La presidenta de la asociación, Carolina Puente, calificó de "intolerable" lo sucedido. "Es inaceptable que se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas, y aún más grave cuando estos hechos involucran a figuras públicas como Lamine Yamal". Añadió además que "la dignidad y los derechos de nuestro colectivo no son entretenimiento para nadie, bajo ningún concepto".

Error en el enfoque

Sin embargo, Juan Serrato, con décadas de experiencia en espectáculos y fiestas, considera que hay un error de enfoque. "El trato que nos hace el público a nosotros no hay ninguna mofa, no hay ninguna risa". Asegura que él mismo ha asistido a eventos de este tipo "como uno más". "He estado en fiestas y me dicen ‘vente’, no hace falta que te disfraces ni nada de eso. Vente elegante y eres uno más de la fiesta", explicó

"Esto es un trabajo digno como el de cualquier artista"

Serrato insiste en que este tipo de eventos no implican ridiculización alguna. "No se trata de porque sea un pequeño, vamos a contratarlos para reírnos de ellos. Eso es lo último que hace un famoso, un jugador o cualquier persona. Está todo el mundo equivocado". De hecho, considera que las propias restricciones impuestas desde ciertas asociaciones les están dificultando su acceso al empleo.

"Estas limitaciones nos dejan sin trabajo. Yo llevo muchos años en este sector y la verdad que a mí que me vengan a decir que me quieren quitar el trabajo porque se están mofando de nosotros… pues no lo veo claro", dijo Juan Serrato.

El artista defiende que el suyo es un trabajo como cualquier otro en el ámbito del espectáculo. "Cada uno tiene un caché y puedes sobrevivir de ello. Esto es un trabajo digno". En cuanto a las tareas que realizan, aclara que "en una fiesta de estas puedes animar, puedes servir una copa, te pueden poner de camarero… puedes estar allí como uno más de la fiesta".