Jovic, denunciado por la policía serbia por saltarse la cuarentena: "Pido perdón si puse en peligro a alguien"

Polémica por el viaje de Luka Jovic hasta Belgrado. El jugador del Real Madrid viajó en un avión privado hasta Serbia y la policía de su país natal le ha denunciado por saltarse la cuarentena: según recogen medios serbios, podría enfrentarse a penas legales por incumplir la norma.

Fernando Burgos asegura que al Madrid no le consta que Jovic se haya saltado la cuarentena, aunque si el jugador lo ha incumplido, tendrá que enfrentarse a las medidas correspondientes en su país.

El propio Jovic ha emitido un comunicado en el que pide disculpas si ha puesto en peligro a alguien y dice sentirse "apenado" por ser el tema principal de conversación en su país: "Mientras permanecía en Madrid, di negativo en la prueba del coronavirus. Por eso decidí venir aquí a estar cerca de mi gente y de mi madre".

Además, añade que su viaje fue consensuado con los "líderes" del club blanco y afirma que no sabía lo que tenía que hacer en cuarentena: "Me da pena que personas no hayan cumplido con su trabajo y no hayan dado instrucciones correctas de cómo comportarme en mi aislamiento".