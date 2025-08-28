Jorge Vilda, sobre la polémica de las habitaciones en la selección femenina: "No es cierto que las puertas tuvieran que estar abiertas"

Jorge Vilda ha reaparecido en los medios de comunicación para hablar claro sobre las polémicas que marcaron su salida de la Selección española femenina. En una extensa charla en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol, el técnico, ahora al frente de Marruecos, repasó su relación con Luis Rubiales, el pulso con las internacionales y, sobre todo, el episodio que más le persigue, que son las acusaciones sobre el control en las concentraciones.

El exseleccionador fue tajante al explicar su versión sobre las habitaciones: "Eso es de lo que más daño me ha podido hacer, es algo que me pregunta la gente o que se ha quedado ahí. Y que se deslizó, o sea que no se dijo directamente o en un documental alguna dijo algo... Soy exigente, yo me considero un entrenador exigente".

El entrenador añadió que esa costumbre formaba parte de una metodología clara: alimentación, entrenamiento y descanso. Esto se hacía para controlar este último punto.

"No es cierto que las puertas tuvieran que estar abiertas. Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado para que al final del día yo con el doctor, con la fisio o con quien fuera dábamos las buenas noches y hasta la mañana siguiente no se abría", y ha explicado que nunca hubo un problema en doce años.

Reconoce, además, que ninguna de las jugadoras se quejó nunca de que esta práctica le molestara y que fue un tema que "sale después cuando las capitanas hablan con el presidente y le piden mi destitución".

El episodio de las habitaciones se convirtió en uno de los puntos más sensibles dentro del conflicto que estalló en septiembre de 2022, cuando quince jugadoras enviaron un correo a la RFEF renunciando a ser convocadas. En aquel momento, alegaban que la situación estaba afectando a su estado emocional y a su salud, y reclamaban cambios en el cuerpo técnico.

Así era su relación con las futbolistas

Aunque el distanciamiento con parte del vestuario terminó marcando su salida, el técnico también quiso subrayar que recibió apoyos: "Alguna jugadora me mandó mensajes de apoyo durante el juicio", reveló. Recordó especialmente el caso de Irene Paredes, que no firmó el comunicado de las quince, y el de Olga Carmona, autora del gol en la final del Mundial, a la que dedicó palabras de afecto en un momento personal muy duro.

Sobre Jenni Hermoso, con quien mantiene una relación profesional desde hace casi dos décadas, admitió sorpresa por su actitud en los últimos meses: "Siempre tuve una buena relación profesional, pero me sorprendió su actitud. ¿Si la utilizaron? Eso no me corresponde a mí, pero me entristece que haya quedado lo que ha quedado, cuando lo que debería quedar es el éxito de la Selección".