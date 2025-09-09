De Jong sufre una lesión en el músculo obturador externo

El internacional neerlandés se lesionó el pasado jueves durante el partido entre su selección y la de Polonia, y abandonó la concentración de Países Bajos sin participar en el encuentro del domingo contra Lituania. De Jong acudió este lunes por la mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recibir tratamiento, al igual que el lateral Alejandro Balde y el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', también lesionados.

El Barcelona regresó al trabajo después de cuatro días de descanso con siete futbolistas del primer equipo, a la espera de que se incorporen en los próximos días el resto de futbolistas internacionales para empezar a preparar el encuentro del domingo contra el Valencia en la cuarta jornada de LaLiga.