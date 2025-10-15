De Jong renueva con el Barça hasta 2029: "No me siento infravalorado"

"No me siento infravalorado por los compañeros o entrenadores, o gente del club. Creo que es más cosa vuestra, eso sí. Al final todo el mundo puede tener su opinión, es lo bonito del fútbol. Cada uno lo ve diferente, pero dentro del club ni por los compañeros no me siento infravalorado", afirmó el neerlandés desde la sede social del Barça. De Jong apuntó directamente a los medios de comunicación por la imagen que se generó sobre su sueldo en los últimos años. "No voy a contar lo que voy a cobrar. Siempre han hablado mucho, lo he dicho un par de veces que se ha exagerado muchísimo lo que cobraba antes. Las cifras que salían no eran. Ha afectado a cómo me ha visto la gente, porque si ven que Frenkie es el jugador que más cobra en Europa, y no era verdad, pues afecta. Creo que ha sido culpa vuestra", dijo.

Aun así, el internacional neerlandés se mostró satisfecho por su continuidad y por la confianza del club. "Estoy contento y por eso he renovado, y el club también está contento. De niño siempre soñaba con jugar en el Barça. Ahora que estoy aquí, estoy viviendo el sueño que tenía y quiero seguir con este sueño por muchos años más", expresó. Sobre su vínculo con el equipo, De Jong insistió en su compromiso. "Siempre he querido estar en el Barça, quiero seguir aquí lo máximo posible. El club está en un buen momento, me encuentro bien y cómodo con los compañeros, directivos y en la ciudad. Me quiero quedar aquí muchos años más", aseguró.

El jugador reconoció también que era consciente de la magnitud mediática del club cuando fichó en 2019. "Sabía cuando fichaba que el Barça era de los clubes más grandes del mundo y que había ruido. En el Ajax también lo había, pero aquí es mucho mayor", admitió. Preguntado por los entrenadores que más le han marcado, evitó señalar a uno solo. "Debuté con Valverde, tengo muy buena relación con Koeman, cada entrenador me ha ayudado y ha tenido confianza en mí. Difícil nombrar uno. Lo más fácil sería nombrar a Hansi porque ahora es mi entrenador, pero todos me han ayudado y de todos he aprendido", comentó.

El neerlandés, que cumple su sexta temporada en el club, también reflexionó sobre su evolución. "No sé si voy a sorprenderos más porque llevo ya aquí seis años. No será una sorpresa loca. Sí que puedo mejorar en todo, tienes que mejorar y trabajar porque si no serás peor futbolista. A ver si puedo mejorar más", señaló. Por último, habló sobre el calendario de selecciones y el riesgo de lesiones. "Es verdad que en el parón de selecciones, estos primeros de la temporada, siempre hay más lesiones de lo normal. Me encanta jugar para la selección igual que para el Barça, yo no tengo problema. Pero hay poco descanso para los jugadores y eso sí afecta a nivel de lesión", lamentó, antes de reconocer que "los seleccionadores piensan en utilizar" a sus jugadores porque "tienen pocos partidos" y "es complicado cambiarlo".