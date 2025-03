De Jong, listo para medirse a España

"Me siento bien y en forma. No sé si fue la comida. (Hace días no pudo jugar en Liga española con el Barcelona) Tuve que vomitar mucho en poco tiempo, pero ahora me he recuperado. Puedo jugar 90 minutos. Mi tobillo ya no me molesta, no pienso en ello. Está fuera de mi cabeza. Estoy al 100 por ciento", explicó Frenkie De Jong.

El mediocampista neerlandés bromeó con la situación en el vestuario del Barcelona, ya que estos días no estuvieron exentos de bromas y comentarios sobre el encuentro internacional, pero se mantiene confiado con sus posibilidades con la selección de Países Bajos. "Normalmente se hacen muchas bromas, de un lado y del otro. Ellos tienen mucha confianza, pero nosotros también. En los vestuarios, todo es un poco exagerado. Tenemos un equipo top y debemos jugar bien", dijo De Jong.

Respecto a uno de sus rivales pero también compañero de selección, Lamine Yamal, De Jong elogió sus cualidades y habló de que es un jugador al que se le debe de parar "como equipo". "No es tarea de una persona parar a Lamine Yamal. Debemos hacerlo como equipo. Tenemos muy buenos jugadores. Cualquier jugador puede ser frenado", añadió De Jong.

En la rueda de prensa previa también intervino el seleccionador de Países Bajos Ronald Koeman, mostrándose confiado y ambicioso para esta eliminatoria. "Siempre tengo un buen presentimiento para un partido. Mañana, la tranquilidad con el balón y las opciones deben ser constantes los 90 minutos", destacó Koeman. Asimismo, Ronald Koeman explicó la presencia de Memphis Depay, delantero del Corinthians de Brasil y primer jugador de una liga latinoamericana en ser convocado por la selección naranja, con muchas posibilidades de formar parte del once inicial según indican desde Países Bajos. "La forma en que he visto a Memphis en Brasil y lo visto aquí, lo fresco y en forma que está, me da confianza", añadió Koeman.