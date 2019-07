De Jong: "Estoy muy contento y quiero jugar ya con Messi, es el mejor"

"Estoy muy contento de poder jugar con Messi, aunque tampoco me despierto de noche por ello. Pero no veo el momento de empezar a jugar con él, quiero hacerlo ya. Messi sin duda es el mejor. Veremos cómo funcionará la cosa sobre el terreno de juego pero es difícil hablar de ello todavía", comentó en rueda de prensa.

De Jong, no obstante, se mostró abierto a jugar con cualquier y en todas las posiciones del centro del campo. "No me importa con quién juegue en el terreno de juego, todos aquí tienen mucho talento. La mejor posición sería en el centro del campo, pero me da igual más atrás o más arriba. Quiero intentar jugar y será el entrenador quien decida", aportó.

"Es normal cuando llegas a un club como el Barça que haya mucha competencia. Debo demostrar en los partidos y en los entrenamientos que soy buen jugador, que merezco estar en el terreno de juego", comentó sobre la competencia que pueda tener, sea Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, Busquets u otros con quien tenga que pelear.

Un optimismo basado en el hecho de que, aunque suene a tópico, haya logrado cumplir un sueño. "Siempre ha sido mi sueño, desde niño, jugar para el Barça y cuando vi que querían en serio que jugara aquí me hizo muy feliz. Siempre he tenido una gran conexión con la filosofía de Cruyff, Ajax y Barça quieren jugar de una forma similar y para mí eso es fantástico, claro", aseguró en este sentido. "Para mí es especial poder fichar por el Barça, siempre había soñado con poder hacerlo. Hay una conexión especial con Johan en ambos clubes y estoy muy contento de poder estar aquí. Acabo de llegar al club y todavía no he hablado con el técnico. Pero yo le diría que soy Frenkie de Jong (sin compararse con nadie)", aportó.

Reconoció que fue duro el proceso previo a fichar por el Barça por el gran número de equipos interesados en él, pero su deseo era ser blaugrana. "Pensaba en todos los clubes interesados en mí, es un proceso normal, tu agente se pone en contacto con ellos y habla, luego hablas tu, piensas en lo mejor para ti y el Barça vino y me convenció. Tenían un plan muy bueno. Para mí la decisión de venir al Barça fue fácil", reconoció.

Y señaló al presidente, Josep Maria Bartomeu, como artífice del fichaje en su viaje a Amsterdam. "No puedo explicar todo lo que me dijo el presidente, pero sí que tenían mucha confianza en mí y que confiaban en que podía ser un jugador clave para el Barça en el futuro y ya ahora", destacó de aquella conversación.

INCÓGNITA DE LIGT

Todavía no sabe qué dorsal llevará aunque recordó que el '21' es "especial", y tampoco sabe si su compañero en el Ajax, el central de moda de 19 años Matthijs de Ligt, acabará siendo blaugrana. "Esperaba esta pregunta. Sí, me gustaría mucho verle aquí también pero no me corresponde a mí tomar esta decisión. Él tiene tiempo de pensar en ello con su familia con su agente, y ya veremos a dónde va", apuntó.

Sí jugaron juntos la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de esta temporada en la que el Ajax eliminó al Real Madrid. "Estábamos en octavos y dejamos fuera al Madrid, pudimos pasar a cuartos y fue una gran sorpresa para todos. En el Barça me felicitaron por la victoria, el presidente me llamó después del partido y fue bonito", aportó.

Antes de someterse a las preguntas de los medios de comunicación, pronunció su primera frase en castellano y como blaugrana: "Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo ganas de empezar. Visca el Barça".