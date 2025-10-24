De Jong, ausente a tres días del Clásico por una indisposición

Tampoco se ha entrenado el central Andreas Christensen, afectado por una indisposición gastrointestinal que le ha impedido trabajar esta semana, ni los lesionados Joan García, Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo. En cambio, el delantero Raphael Dias 'Raphinha' sí se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y, de este modo, ha dado un paso más en la recuperación de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 25 de septiembre.

Antes de enfrentarse el próximo domingo al Real Madrid, el Barça realizará otras dos sesiones de entrenamiento, y Hansi Flick, entrenador del equipo azulgrana, atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa el sábado sobre las 12:00 horas. El técnico germano, sancionado con un partido de suspensión tras ser expulsado la pasada jornada frente al Girona por protestar, no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu.