Joan Laporta hace balance de la situación del Barcelona

El futuro de Koeman: “A Koeman ya le he dicho con claridad todo lo que le tenía que decir. Cuando nosotros llegamos, él ya estaba, y tiene un año de contrato. Estamos evaluando todo. El primero en saber la decisión será Koeman. ¿Xavi? Es un amigo y eso lo complica todo. Respecto a Guardiola, sé que os gustaría que os contará mis bajas pasiones, pero estamos en conversaciones con Koeman”.

La renovación de Messi: “No está hecho, pero va por buen camino. Le hemos hecho una propuesta y sé que Messi la está valorando. Seguro que se merece más, y puede conseguirlo, pero con Leo no es una cuestión de dinero, sino de hacer un proyecto ganador. Soy moderadamente optimista”.

Cambios en la plantilla: “La próxima semana anunciaremos varios fichajes. Con nuestros jugadores, hablaremos con cada uno de ellos. En los últimos años no había la exigencia necesaria. Lo que no puede pasar es que se pierda y no haya consecuencias”

Posible sanción de la UEFA: "Yo le dije a Ceferin que no vamos pedir perdón. No tenemos previsto pagar por una sanción. Si nos sancionan iremos al TAS. Queremos ir por la vía del diálogo, pero si nos sancionan, no nos vamos a quedar parados. El trato que tengo con Tebas en privado es de respeto, pero a veces en público se expresa de manera beligerante. Estamos intentando sentarnos en una mesa para encontrar un entendimiento”.

Los problemas económicos: “Estamos luchando para solucionar la situación y estamos seguros de que lo haremos. Soy optimista. Como mucho en un par de temporadas, recuperaremos la salud financiera. Todos los clubes están en una situación complicada”.