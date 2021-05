Joan Laporta afronta un fin de ciclo en el Barcelona

Casi acabada la temporada, es hora de hacer balance… y el del Barcelona no es muy satisfactorio. Sólo el título de Copa salva un curso azulgrana en el que el equipo no ha rendido en la Champions, de nuevo cayendo demasiado pronto, ni en la Liga, donde no ha aguantado el empuje del Atlético de Madrid y el Real Madrid en el tramo final.

Laporta tiene claro que ha llegado el momento de afrontar el cambio: “A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que hay que tomar. Queremos tener un equipo competitivo, para aspirar a ganar la Liga y la Champions. Si hablo de fin de ciclo es porque pienso que es lo que hay que hacer” ha asegurado el presidente culé.

Ese fin de ciclo debería suponer cambios importantes en la plantilla, aunque la maltrecha economía del club no deja mucho margen de maniobra a Laporta. Algo de aire puede insuflar ese crédito de 500 millones de euros que Goldman Sachs va a conceder a la entidad para refinanciar parte de esa deuda que sobrepasa los 1.000 millones.

Koeman y Messi, las primeras decisiones

Se espera que la próxima semana Joan Laporta se reúna con Ronald Koeman para tomar una decisión sobre la continuidad del técnico holandés. Ahora mismo, parece complicado que siga y el club ya baraja nombres como el de Xavi Hernández, aunque el regreso del ex futbolista tampoco parece sencillo. El nombre del entrenador marcará los movimientos de mercado.

Aunque eso sí, todo lo que pueda ocurrir en las oficinas del Camp Nou este verano va a depender de Leo Messi. El argentino ha dado síntomas en las últimas fechas de estar más cerca de seguir en el club, pero su futuro sigue siendo una incógnita. La prioridad de Laporta es convencerle de seguir.

Fichajes y salidas

Sin mucho dinero para afrontar grandes fichajes, a Laporta la tocará tirar de imaginación. El noruego Haaland era el gran objetivo pero su precio de 150 millones es prohibitivo para las arcas azulgranas, sobre todo si Messi se queda. Una posible salida del argentino liberaría masa salarial para intentar traer a alguna estrella.

De momento, parece que Laporta tendrá que buscar fichajes low cost, tirando de jugadores que acaban contrato: Eric García, Wijnaldum, Depay y Agüero son los favoritos. El que llegará seguro es Emerson, cuya propiedad comparte el Barcelona con el Betis. El lateral derecho podría abrir la puerta de salida a un Sergi Roberto que acaba contrato en 2022.

Algunas “vacas sagradas” como Piqué, Busquets o Jordi Alba, con salarios muy elevados, también podrían salir del club, como ya ocurrió el pasado verano con Luis Súarez. Eso sí, el Barcelona espera hacer caja con futbolistas como Coutinho, Pjanic, Umtiti, Junior, Braithwaite o Neto. La apuesta para la portería, junto a Ter Stegen, es el canterano Iñaki Peña.

Casos muy especiales son los de Griezmann y Dembele. A nivel deportivo, el club cuenta con ellos, pero es consciente de que ambos tienen mercado y podrían protagonizar un traspaso que reportase una buena suma de dinero. Incluso, alguno de ellos podría entrar en algún intercambio por otro futbolista de nivel. El cambio de ciclo solo acaba de empezar.