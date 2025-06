Joan Garcia se despide del Espanyol: "Sé que no será fácil de entender"

"No será fácil de entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis, pero sí que quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no solo en mi carrera, sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí", ha declarado el guardameta español en un vídeo publicado en sus redes sociales. El ya exportero 'perico' ha querido despedirse de la que ha sido "su casa" desde su llegada hace nueve años. "Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido casa mía desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol", afirmó.

"He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar el equipo, para representar este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta", ha declarado el portero catalán, que abandona el club 'perico', al que llegó hace nuevo años y con el que debutó en Primera División. El de Sallent de Llobregat (Barcelona) ha querido agradecer el apoyo que ha recibido de la afición blanquiazul durante todos estos años. "Me llevo mucho más que fútbol, me llevo amistades, valores, aprendizajes y recuerdos imborrables, como aquella noche del 23 de junio que nunca olvidaré. Y sobre todo gracias a la afición. Desde el primer día sentí vuestro cariño y en los momentos más duros vuestro apoyo fue el que me empujó a seguir adelante. Me habéis hecho sentir parte de algo muy grande", expresó.

"Marcho con el corazón lleno de agradecimiento, consciente que este camino ha tenido momentos dulces y también duros, pero todos ellos me han hecho crecer. He defendido estos colores con todo lo que tenía y esto será siempre mi orgullo. Ahora empieza un nuevo reto, lo afronto con ilusión pero también con el máximo respeto por todo el que dejo atrás. Gracias por todo, 'pericos'. Hasta siempre", finalizó.

El Espanyol confirma que ha abonado su cláusula de rescisión

El RCD Espanyol ha confirmado este miércoles que el portero Joan Garcia ha abonado la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en 25 millones de euros, por lo que deja de ser jugador 'perico' para, a falta de la confirmación oficial, convertirse en nuevo guardameta del rival ciudadano, el FC Barcelona. "El portero Joan Garcia ha abonado su cláusula de rescisión -25 millones más el IPC- y pone fin a su etapa como jugador del RCD Espanyol", ha confirmado el club blanquiazul.

Joan Garcia, que ha sido uno de los mejores porteros en LaLiga EA Sports recién finalizada y es uno de los guardametas más valorados del momento en Europa, aterrizó el martes en Barcelona tras unos días de vacaciones y su fichaje por el FC Barcelona debería ser anunciado en las próximas horas.