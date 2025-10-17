Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la selección

Jenni Hermoso, jugadora del Tigres mexicano, llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024, cuando jugó 16 minutos contra Canadá en un partido amistoso, y la barcelonista Mapi León desde julio de 2022. En septiembre de 2023, con Montse Tomé como técnica, renunció a ir a con el equipo. La lista completa la forman:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Estralaga.

Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucía Corrales

Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi.

Delanteras: Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Martín-Prieto.