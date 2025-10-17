selección española femenina

Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la selección

La vuelta de Jenni Hermoso y de Mapi León son las principales novedades en la primera convocatoria de la seleccionadora española, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, el día 24 en Málaga y el día 28 en Gotemburgo.

EFE

Madrid |

Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la seleccion | Getty

Jenni Hermoso, jugadora del Tigres mexicano, llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024, cuando jugó 16 minutos contra Canadá en un partido amistoso, y la barcelonista Mapi León desde julio de 2022. En septiembre de 2023, con Montse Tomé como técnica, renunció a ir a con el equipo. La lista completa la forman:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Estralaga.

Defensas: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucía Corrales

Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi.

Delanteras: Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Martín-Prieto.

