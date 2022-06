Jenni Hermoso: "Intenté todo para estar en la Eurocopa pero no dependía de mí…ahora la tengo que ver desde casa"

Jenni Hermoso fue de las pocas jugadoras que manifestaron su descontento cuando la UEFA decidió retrasar un año la Eurocopa femenina, de 2021 a 2022 por culpa de la pandemia. Creía que este año le pillaba algo mayor pero lo que nunca imaginaba es que podría quedarse fuera "ha sido el karma", nos dice.

Lo cierto es que una inoportuna lesión de rodilla ha hecho que el cuerpo técnico de la selección decidiese dejarla fuera a pesar de que quedaba casi un mes para el inicio de la Eurocopa. "Yo estoy tranquila porque hice y puse todo de mi parte para poder estar. Intenté poder llegar, puse todo lo que estaba en mi mano pero no dependía de mí, yo no tomaba la decisión…y al final tengo que ver la Eurocopa desde casa. Han pasado unos días y empiezo a asimilar que no voy a estar, pero es duro, han sido días muy duros. Es complicado aceptar que no vas a estar en una cita tan importante. Eso sí, ahora seré la fan número de 1 de la selección, espero que mis compañeras lo disfruten, sé que van a hacer algo bonito. A mí me queda mucho fútbol por delante, hay pronto un Mundial, unos posibles JJOO, pero no sé que me deparará el futuro".

Y hablando de su futuro, Jenni Hermoso jugará en el Pachuca mexicano la próxima temporada convirtiéndose en una de las futbolistas mejor pagadas del mundo. Será la cuarta liga para Jenni tras la española, sueca y francesa. "La vida son momentos y quizá mi momento está en otro sitio. Quiero estar en un sitio donde me valoren de verdad, voy a estar muy bien. Mi futuro está donde creo que voy a ser feliz", nos dijo