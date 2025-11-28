Isco y Amrabat, descartados para el derbi sevillano

Isco se retiró lesionado en el minuto 9 del partido con una fuerte contusión y una herida -por la que se le practicaron siete puntos de sutura- a la altura de la tibia derecha, mientras que Amrabat tiene un golpe fuerte en la misma zona. Después de someterse este viernes a pruebas médicas, fuentes del club verdiblanco han informado de que se descarta problemas ósea y que están pendiente de evolución para volver a trabajar con el grupo, por lo que serán baja el próximo domingo en el derbi ante el Sevilla que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de la decimocuarta jornada de LaLiga.

Esta acción desgraciada entre los dos futbolistas, que fueron sustituidos por el colombiano Nelson Deossa y Pablo Fornals en los minutos 9 y 14, respectivamente, se produjo a los dos minutos del partido frente al Utrecht, cuando Amrabat se dispuso a chutar con fuerza a la portería visitante, sin darse cuenta de que Isco iba a controlar el balón.