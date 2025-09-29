Insultos homófobos contra Alberto Lejárraga en el Rayo Majadahonda – Sanse: fue el primer futbolista en declararse homosexual

Los hechos sucedieron este fin de semana cuando se disputaba el partido del Grupo 5 de Segunda Federación entre el CF Rayo Majadahonda y la UD San Sebastián de los Reyes. El partido se jugaba en las instalaciones de Majadahonda y, tal y como refleja el árbitro del partido, en el minuto 65 tuvo que detener el encuentro por gritos homófobos.

El colegiado explica en el acta que “el guardameta del conjunto visitante (Alberto Lejárraga) se ha dirigido a mi persona indicándome que desde la grada le habían hecho comentarios homófobos, con los términos de “maricón” en repetidas ocasiones” Además explica que ordenó avisar por megafonía de lo sucedido para pedir que no volviera a suceder. El partido estuvo parado durante 2 minutos y el árbitro indica que los aficionados que proferían los insultos “estaban identificados con atuendos deportivos y banderas del conjunto local”

La UD San Sebastián de los Reyes ha emitido un comunicado condenando los insultos recibidos hacía su jugador y ha pedido de manera directa “respeto, igualdad e inclusión” para después añadir que “seguirán trabajando para que todos los jugadores, independientemente de su identidad o condición, se sientan seguros y respetados en cualquier terreno de juego” El comunicado también agradece la labor del colegiado y la rápida reacción del CF Rayo Majadahonda.

El partido terminaría con la victoria del CF Rayo Majadahonda (2-1) pero tras lo sucedido en la grada, el encuentro quedará marcado con este grave suceso. Un hecho más que pone de relevancia la necesidad de actuación en los estadios para que estas situaciones dejen de producirse.

Cabe recordar que los insultos homófobos, tal y como indica el Tribunal Supremo, constituyen un atentado contra la dignidad de la persona, encuadrándose en el delito tipificado en el artículo 510. 2 a) del Código Penal. Este precepto sanciona los actos de humillación o menoscabo de la integridad moral por motivos de pertenencia a un grupo determinado.

Alberto Lejárraga es el primer futbolista español que ha declarado públicamente que es homosexual. Lo hizo en abril de 2023, cuando era futbolista en el Marbella, tras conseguir el ascenso con su equipo. Este verano se ha casado con su pareja, protagonizando la primera boda gay en el fútbol español.