Íñigo Martínez se despide del Barça: se va gratis al Al-Nassr

El Barça sigue haciendo equilibrios con su plantilla a pocos días del arranque liguero. Y entre tanto nombre por inscribir y fichas por aligerar, Íñigo Martínez está a un paso de salir del club. Su destino apunta con fuerza a Arabia Saudí. Concretamente, al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que ha reactivado el interés por el defensa de Ondarroa.

La negociación está en su recta final. El central ya se ha despedido de sus compañeros y no participó en la última sesión de entrenamiento, lo que confirma que su salida es inminente. Salvo giro inesperado será jugador del Al-Nassr en las próximas horas, aseguran fuentes del club.

No hay traspaso de por medio. El Barça lo deja marchar gratis, cumpliendo con el pacto no escrito tras su última renovación, si llegaba una oferta que le convencía, el club no pondría barreras.

Un adiós pactado

Lejos de convertirse en un problema, el club ha optado por facilitar la operación. Consideran que Íñigo siempre ha sido honesto con el club y entienden que, a sus 34 años, este movimiento le beneficia deportiva y económicamente. A cambio, el Barça se quita de encima uno de los sueldos más elevados de su plantilla y gana oxígeno para inscribir a los nuevos fichajes, aún pendientes de cumplir con el 'fair play' financiero.

Y es que, aunque no ha tenido la continuidad deseada por culpa de las lesiones, Íñigo ha cumplido cada vez que se le ha necesitado. Llegó en verano de 2023 libre desde el Athletic, pero las molestias musculares limitaron su protagonismo. Pese a ello, llegó a sonar como posible capitán tras la polémica con Ter Stegen, aunque finalmente no fue así.

La masa salarial, un gran problema

La salida del central encaja también con la necesidad de aligerar la nómina de defensas. Flick ya dejó caer en pretemporada que uno de los cinco centrales debía salir, y aunque inicialmente todas las miradas apuntaban a Christensen, finalmente será Íñigo el que se marche. El danés, de momento, se queda.

Con esta marcha, el técnico alemán se queda con cuatro centrales puros, Pau Cubarsí, Ronald Araújo ahora primer capitán, Andreas Christensen y Eric García, que también puede actuar como lateral. Ninguno de ellos es zurdo, aunque durante la gira veraniega Flick ya probó al canterano Gerard Martín en ese perfil, con buen resultado.