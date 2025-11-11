Iniesta, investigado en Perú por una presunta estafa de 600.000 dólares a empresarios

La Fiscalía de Perú abrió un expediente preliminar contra Andrés Iniesta y su empresa Never Say Never (NSN, fundada en 2018, junto a su filial NSN Sudamérica por captar inversiones de empresarios locales por alrededor de 600.000 dólares, asegurando la realización de espectáculos que no se concretaron.

Entre los eventos afectados se encuentran el UPA UPA Fest, un partido amistoso internacional entre Cienciano (Perú) y Nacional de Quito (Ecuador), un festival de K-Pop y un partido de leyendas entre Perú y España. Solo el primero llegó a celebrarse, pero con pérdidas económicas significativas, mientras que el resto no se llevó a cabo.

La empresa NSN Sudamérica fue declarada en quiebra en junio de 2024, lo que la Fiscalía considera que podría haber sido un mecanismo para evitar responsabilidades sobre el dinero captado. Además, se investiga si los fondos fueron transferidos a cuentas en el extranjero. Entre los investigados también figuran Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, personas vinculadas a la gestión de la empresa en Perú.

Uso de la imagen de Iniesta y repercusiones

Los denunciantes afirman que se utilizó la imagen y prestigio de Iniesta para atraer inversiones y audiencias, lo que les llevó a confiar en un proyecto que finalmente no se cumplió ni devolvió los fondos. Emilio Lozano, uno de los afectados, expresó que la empresa nunca respondió ni se hizo cargo de las responsabilidades, y que se enteraron por sorpresa de la liquidación de la empresa.

La Fiscalía no descarta solicitar cooperación internacional para esclarecer la participación exacta de Iniesta y otros implicados, y continúa las investigaciones para determinar responsabilidades.

Contexto y declaraciones previas

Iniesta autorizó en abril de 2023 la creación de NSN Sudamérica como parte de una expansión de su empresa NSN Barcelona, para impulsar proyectos de entretenimiento en la región. En su momento, expresó: "Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo".

Sin embargo, ahora la Fiscalía considera que la creación de la filial y los eventos anunciados podrían formar parte de una presunta captación fraudulenta de inversiones..​