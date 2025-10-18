La indignación de Andújar Oliver con los árbitros por no poner en el acta las protestas de los jugadores: "El reglamento es muy claro..."

El inicio de la novena jornada de LaLiga ha estado marcado por el comunicado que la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) enviaba dos horas antes de disputarse el primer partido del fin de semana, el Oviedo-Espanyol, en el que anunciaba una protesta simbólica por parte de los jugadores por la decisión de la competición de disputar el Villarreal-Barcelona de diciembre en Miami.

En dicho encuentro, los futbolistas de ambos equipos se pararon y no jugaron durante los primeros quince segundos del partido tras el pitido inicial del árbitro, pero la realización televisiva no lo mostró. Lo mismo ha sucedido con los dos primeros partidos del sábado, el Sevilla-Mallorca y el Barcelona-Girona, los jugadores de los cuatro equipos han parado, pero la realización ha mostrado planos cenitales de los estadios o primeros planos de los jugadores parados.

A esto hay que sumar un dato importante que ha mencionado Edu García en 'Radioestadio', al que le han hecho llegar un texto con un "recordatorio importante" para los árbitros y las actas del partido: "Se debe reflejar obligatoriamente en el apartado 'Otras incidencias' del acta cualquier acción de protesta que realicen los equipos al inicio del partido. Es fundamental documentar estas acciones. Describir brevemente la acción, duración aproximada y equipos participantes".

Este documento se le hizo llegar a los árbitros esta semana, pero en el Oviedo-Espanyol del viernes, el árbitro Mateo Busquets Ferrer no puso nada en el acta.

Esto ha provocado la indignación de Andújar Oliver, que ha recordado que los árbitros son "independientes" y "jueces" que tienen que estar tomando las "decisiones correctas" en las reglas del juego: "El reglamento es muy claro. Lo primero que dicen las normas -no la circular que mandó el Comité Técnico- es que el árbitro tiene que dar fe de los hechos acaecidos en el rectángulo de juego y los hechos acaecidos son que ayer el partido se ha jugado 15 segundos después. ¿Por qué no lo hacen constar? A ver si es que están con La Liga o con la Federación. ¿Dónde están los árbitros?".