Iñaki Williams lamenta los insultos racistas contra Maroan

"Al fútbol se tiene que venir a disfrutar. Es un domingo, buen día, dos de la tarde... No pueden ocurrir este tipo de cosas. Maroan ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado: 'puto moro'. No es la primera vez que pasa aquí, a mí ya me pasó años atrás", indicó en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro.

Sin embargo, no quiso generalizar y defendió al resto de la afición espanyolista. "Creo que eso no debe empañar a la afición del Espanyol. Tienen leyendas como N'Kono, de color negro, un lateral derecho marroquí -Omar El Hilali-... Al fútbol se tiene que venir a apoyar. Los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol. Es una lástima, el árbitro ha actuado muy bien, han salido las pantallas. Luego no he entendido muy bien por qué me pitaban, pero esperemos que se corrija y que se castigue a los autores", afirmó.

Por otra parte, el mayor de los Williams reconoció que "sumar fuera de casa es positivo. Pero, por cómo ha ido el partido, te vas con esa sensación de que podías haber sacado más, al saber que habían pinchado nuestros rivales directos. Lo positivo es que llevamos una racha muy buena sin perder, que el equipo a pesar de encajar gol no ha dejado de insistir, y nos llevamos un punto que esperemos hacer bueno en San Mamés", manifestó. Por último, analizó la ocasión final que tuvo para ganar el duelo. "Fue una lástima. El Espanyol tiene un gran portero, se lo he dicho al final del partido. Me alegro de que esté bien. El equipo lo ha dejado todo y ha sido una pena no poder sumar tres puntos", finalizó.