Iñaki Williams carga contra la presión mediática por Nico: "Ha habido una campaña terrible"

El delantero rojiblanco no ha querido dejar pasar la oportunidad de reafirmar su compromiso social y ha sido contundente con sus palabras en rueda de prensa. "Parece que la ultraderecha está de moda, así que los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando para seguir callando bocas y tirando barreras".

Junto a su hermano Nico y compañeros como Adama, Djaló y Maroan, recordó que representan a muchas personas que "vienen desde fuera para ganarse el pan de cada día" y que ser una referencia en Euskadi y en España "es importante para nosotros".

Primer capitán negro en la historia del club

Willimas es el primer jugador negro que ostenta el brazalete de capitán del Athletic y es consciente de lo que significa: "Supone mucho para mí serlo después de haber aprendido de Gurpegi, Muniain y De Marcos. Parece una casualidad que mi madre y mi padre me tuvieran en Bilbao hace ya 31 años. El destino es el destino y si no fuese por mis padres, ni Nico ni yo estaríamos aquí".

Con 471 partidos y 111 goles a sus espaldas, Iñaki es ya uno de los grandes nombres de la historia reciente del club. También celebró que su hermano Nico firmara un contrato hasta 2035, tras un verano cargado de rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona. "Tomar una decisión como la que ha tomado Nico no ha sido fácil, pero ha podido elegir en todo momento dónde ir. Tenía muchas ofertas, no era solo A o B", explicó, asegurando que el pequeño de la saga "ha hecho lo único que debía: mantenerse en silencio".

Una decisión difícil para Nico Williams

El capitán defendió a su hermano de las críticas que ha recibido en los últimos meses. "Muchas veces también lo he tenido que parar porque al final se calentaba y veía cosas que no le gustaban. En muchos momentos del verano la gente no ha sido justa con él". También desveló que el mural en el que aparecen ambos ha sido vandalizado dos veces y que a Nico le rompieron el cristal de su coche.

Sobre la presión mediática por el interés del Barca, Iñaki fue claro. "Todos sabemos cuál era la presión que se quería ejercer sobre los seguidores del Athletic y sobre mi hermano, pensaban que les iba a funcionar. Ese ruido externo ha hecho mucho daño y ensuciado las cosas. Ha habido una campaña mediática terrible".

Williams elogió la gestión del club para renovar a su hermano. "En el Athletic cuando queremos a un jugador lo hacemos a lo bajini", explicó. Y aunque le aconsejó, dejó claro que la decisión final fue de Nico: "Estoy súper orgulloso de que siga con nosotros. Ojalá pueda coger el brazalete en unos años".

Dejar huella

Iñaki está convencido de que su hermano tomó la mejor decisión: quedarse en el Athletic, jugar junto a él y buscar dejar su legado en San Mamés. "Tuvo la capacidad de poder ganar la Premier o la Bundesliga, pero seguir aquí es intentar dejar su legado y jugar junto a su hermano, poder llegar a ser como Julen Guerrero", concluyó.