Huijsen, baja con España por molestias musculares

Dean Huijsen se perderá los cuatro últimos partidos de España rumbo al Mundial 2026. Tras no poder acudir a la llamada de octubre por una pequeña lesión muscular, una molestia sufrida en Tiflis, en el último entrenamiento el viernes en vísperas del duelo ante Georgia, provoca su ausencia también en las dos citas de noviembre.

El central del Real Madrid fue sometido a una prueba médica que no mostró lesión, pero con la clasificación sellada de forma virtual al Mundial 2026, Luis de la Fuente no arriesga con Huijsen que regresa a casa. "Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento", informó la selección española en un comunicado a última hora del domingo. "Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador", añadió.

La convocatoria de España para medirse a Turquía queda reducida a 25 jugadores, ya que De la Fuente no llamará a ningún futbolista para ocupar la plaza de Huijsen, que se suma a la ausencia de Robin Le Normand. Cuenta con tres centrales, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Dani Vivian, para el último partido de clasificación al Mundial 2026.