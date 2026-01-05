Huijsen se apunta a la Supercopa y Mbappé sigue siendo duda

El Real Madrid, que inició el año goleando al Real Betis (5-1) en LaLiga sin la presencia de Mbappé, completó el primero de los dos entrenamientos que realizará en la capital de España antes de volar a Arabia Saudí el martes. Fue de recuperación para los jugadores que fueron titulares el domingo y de una intensidad mayor para los suplentes. La buena noticia para Xabi Alonso fue el regreso a la dinámica de grupo de Huijsen, recuperado de sus molestias musculares. Se ejercitó junto a Dani Carvajal, que mejora su físico tras volver a ser convocado dos meses después. También se ejercitaron, primero en el gimnasio y posteriormente sobre el césped, David Alaba, Ferland Mendy, Fran García, Dani Ceballos, Arda Güler y Franco Mastantuono junto a un nutrido grupo de canteranos.

Mientras, Mbappé inició en el gimnasio la recuperación del esguince de rodilla que sufre para el martes probarse y decidir si viaja a Yeda, y tanto Militao como Trent continuaron con sus procesos de recuperación, descartados ambos para la disputa de la Supercopa de España en la que el Real Madrid entra en escena el jueves, en su semifinal ante el Atlético de Madrid. La preparará con todos los jugadores que tiene disponibles Xabi Alonso el martes, día de Reyes, con un último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid desde las 11:00 horas. A la conclusión dará la lista de convocados, pendiente de la evolución de Mbappé, y la expedición volará rumbo a Arabia Saudí en busca del primer título de 2026.