El homenaje del Real Madrid a Diogo Jota antes de la visita a Anfield

El Real Madrid visita este miércoles al Liverpool en Anfield en el que será uno de los partidos más esperados de la primera fase de esta edición de la Liga de Campeones. Los de Xabi Alonso buscarán seguir con el pleno y en lo más alto de la clasificación en esta fase liguera en la que ya ha ganado a Marsella, Kairat Almaty y Juventus.

El equipo blanco ha aterrizado este lunes en Liverpool, donde Xabi Alonso y Dean Huijsen han protagonizado la rueda de prensa previa al encuentro. Tras ella, el club ha querido rendir un sentido homenaje a Diogo Jota, el futbolista portugués del equipo red que perdió la vida hace unos meses en un accidente de tráfico junto a su hermano André.

Desde entonces, los alrededores de Anfield se han llenado de recuerdos para el delantero y el Real Madrid ha querido tener un bonito detalle con el Liverpool acercándose a dejar dos ramos de flores a modo de homenaje en uno de estos rincones frente a la fachada principal del estadio.

Emilio Butragueño, Xabi Alonso, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold han sido los encargados de hacer este homenaje. El lateral inglés vuelve a la que ha sido su casa y se ha mostrado muy emocionado en este gesto hacia su ex compañero. Era él uno de los que portaba un ramo de flores y ha dejado, además, una carta a Jota en la que se podía leer "te echo de menos, amigo, cada día".

La emotiva carta de Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota en su vuelta a Anfield | Getty

Noche de reencuentros en Anfield

La de este martes será una noche muy emotiva para varios miembros de la expedición madridista. Además de Trent, que llega entre algodones recuperándose de una lesión, también vuelve a Liverpool Xabi Alonso, esta vez como técnico.

El tolosarra fue uno de los futbolistas más importantes del conjunto red entre 2004 y 2009. Jugó cinco temporadas en Anfield y fue pieza clave en la consecución de la Champions en el año 2005.

En los últimos años, antes de su fichaje por el Real Madrid, fue vinculado como uno de los nombres favoritos para ser entrenador del Liverpool, pero su fichaje por el equipo red finalmente no terminó cerrándose y este verano volvió al Santiago Bernabéu, donde también fue un importante jugador.

Un clásico de la Champions

El Liverpool y el Real Madrid se han visto la cara muchas veces en los últimos años en la Liga de Campeones, siendo incluso protagonistas de dos de las últimas finales, ambas con victorias del equipo español (2018 y 2022).

Los blancos ya visitaron Anfield la pasada temporada también en la fase liga de la Champions, aunque en esa ocasión fue el Liverpool el que se impuso por 2-0 con goles de Mac Allister y Gakpo.