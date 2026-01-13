Un hombre de club y con carácter: así es el Arbeloa entrenador que llega al Real Madrid

Álvaro Arbeloa se ha convertido en las últimas horas en nuevo entrenador del Real Madrid y dirigirá este martes su primer entrenamiento con el primer equipo blanco. No tardará en debutar, ya que el equipo tiene este miércoles una nueva cita, esta vez en Copa del Rey, ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

Hace algo más de cinco años desde que Arbeloa llegara a las categorías inferiores del club, donde ha ido escalando y logrando buenos resultados hasta tomar el pasado verano las riendas del Real Madrid Castilla, equipo al que deja luchando por el ascenso a Segunda División.

En clave futbolística, es un entrenador al que le gusta dominar los partidos y utilizar un esquema de 4-3-3, más parecido al de Carlo Ancelotti.

Alberto Pereiro, voz de los partidos del Real Madrid en Onda Cero, habla de Arbeloa como "un hombre de club" y asegura que tiene "bastante más carácter del que tiene Xabi Alonso en el día a día".

Prueba de ese compromiso con el club es que no ha puesto ningún impedimento a que Antonio Pintus sea quien dirija el departamento físico, un asunto que había levantado ampollas en la relación entre Xabi Alonso y el club.

Otra de estas pruebas es que no le importa en absoluto no tener una presentación a bombo y platillo como otros entrenadores. "Lo entiende, le llega su gran oportunidad y quiere aprovecharla", explica Edu Pidal en Radioestadio Noche.

Por delante le espera un calendario con una fecha marcada en rojo: la visita al Benfica de José Mourinho el próximo 28 de enero.

Preparado desde la derrota ante el Celta

De que Xabi Alonso estaba en la cuerda floja se llevaba hablando desde hace semanas y la gran mayoría de quinielas apuntaban a Arbeloa como principal candidato a sustituirle. "Era un figura para tener en valor", explica un Pereiro que asegura que siempre ha sido "muy cercano a la confianza de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez".

La derrota del Real Madrid ante el Celta en el Santiago Bernabéu el pasado mes de diciembre fue un día clave y Alonso estuvo muy cerca de ser destituido ese día.

En los días posteriores comenzó a sonar con fuerza su nombre, aunque eso no le incomodó en absoluto a pesar de ser gran amigo de Xabi Alonso, al que ahora sustituirá. "Es alguien muy seguro", asegura Pereiro.